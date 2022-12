Stem Myriam Sabbe tot Krak van Meulebeke

Van een voorzitter spreekt men niet in Okra-kringen, wel van een teamleider of teamleidster. Deze eer valt in Meulebeke te beurt aan Myriam Sabbe (64 jaar) die Albert Vergote na twee ambtstermijnen van telkens 5 jaar opvolgt.

Myriam: “Ondertussen telt Okra Meulebeke 356 leden. Dit aantal hebben we te danken aan de inzet van 39 medewerkers. Maandelijks zitten we rond de tafel om al onze activiteiten te plannen. Iedere dag bieden we onze leden een culturele, sportieve en zeker een ontspannende activiteit aan. Naast deze opdracht ben ik ook nog lid van de werkgroep ‘Belangenbehartiging’ van Streekpunten Roeselare-Tielt.” (LB)