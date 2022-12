Stem Myriam Bouckaert tot Krak van Zonnebeke

Myriam Bouckaert is 61 jaar en woont met haar echtgenoot Stefaan Thorrez in de Molenstraat in Beselare. Ze is de moeder van Wouter, Maarten en Silke. Myriam was 20 jaar zelfstandig onthaalmoeder en werkt sinds 1 maart 2018 als begeleidster in Bondgenootje Geluveld (BKO). Myriam is reeds 20 jaar lid van de toneelkring Vreugde Na Arbeid. “Wat vooral belangrijk is, is dat er dit jaar een groep nieuwe jonge mensen op scène stonden. Dat is belangrijk voor de toekomst. Toneel breng mensen dichter bij elkaar en ik zou het zeker niet kunnen missen.” Haar sociale ingesteldheid blijft ook uit haar hulp in het vaccinatiecentrum en andere sociale acties. (NVZ)

Myriam Bouckaert is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

