Stem Monique Peeters tot Krak van Blankenberge

Eind januari mag haar mama Wiezeke 108 (!) kaarsjes uitblazen, maar eerst zetten we dochter Monique Peeters (80) zelf nog eens in de bloemetjes.

Al bijna 30 jaar zorgt de Blankenbergse voor haar mama. De klok rond moet ze daarbij een strak schema aanhouden van prikken, meten, spuiten, eten klaarmaken, fruit schillen, de was en de plas doen … “Ik ben blij met deze erkenning, al vind ik het zelf maar normaal om voor ons moemoe te zorgen. Iedereen zou dat toch doen?” Monique is met haar toewijding wel een voorbeeld voor andere mantelzorgers. “Ik wil deze nominatie dan ook graag opdragen aan álle mantelzorgers die een bloemetje verdienen.”

Monique Peeters is genomineerd voor Krak van Blankenberge

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem op Monique Peeters