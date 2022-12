Stem Mireille Vlassenbroeck tot Krak van Oostende

Mireille Vlassenbroeck (63) is geboren en getogen in Oostende. Ondanks haar drukke beroepsbezigheden vond ze altijd de passie en de tijd om zich in te zetten voor het lot van anderen, het verbeteren van leef- en werkomstandigheden. Jarenlang werkte ze mee aan de soepbedeling op zondag aan daklozen en alleenstaanden. Ze is stichtend lid van het Welzijn Gezondheidscentrum voor Minder Bedeelden en Alleenstaanden met Kinderen. Mireille is ook actief lid van ATD Vierde Wereld. “De jongste tien, vijftien jaar zet ik me in voor daklozen, sociaal minderbedeelden en slachtoffers in onze ingewikkelde maatschappij. Ik voel me goed als ik andere mensen kan helpen en een beetje gelukkiger kan maken”, zegt Mireille, die verrast is door de nominatie. (FRO)

Mireille Vlassenbroeck is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Mireille Vlassenbroeck