Stem Miquel Declercq tot Krak van Waregem

De 29-jarige Miquel Declercq fietste begin januari voor het goede doel van Waregem naar Calpe, in het zuiden van Spanje.

“Ik vlieg elk jaar naar deze bestemming, maar ik wou een nieuw exploot ondernemen”, vertelt de ondernemer. “Ik koppelde daar een goed doel aan, Cycling out of Poverty. Dat is een organisatie die fietsen aankoopt voor scholen in Afrika. Ze volgen alles op zodat deze goed terechtkomen. Ik sprokkelde 2.550 euro bijeen, genoeg voor 17 fietsen. Deze tocht fietste ik alleen met drie kompanen die volgden vanuit een camper gesponsord door Campirama Ingelmunster. Momenteel is fietsen door mijn drukke beroepsleven als grondwerker en chauffeur niet meer aan de orde. Maar ik ben fier dat ik kon bijdragen.” (ELD)