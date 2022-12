Stem Mieke Serry tot Krak van Pittem

Mieke Serry (60) ging 22 jaar geleden het engagement aan om voor de CD&V in de politiek te stappen en lid te worden van de gemeenteraad, een mandaat dat ze tot vorig jaar met veel inzet heeft volbracht. Doordat ze met haar inmiddels overleden man Erik een landbouwbedrijf had ging ze in 1983 ook in het bestuur van Ferm (vroeger KVLV), waar ze nog steeds co-voorzitter is. “Het is niet omdat ik in 2009 gestopt ben met de boerderij dat de landbouw me niet meer nauw aan het hart ligt”, vertelt ze. “Ik ben niet iemand die hele dagen in de zetel kan zitten en daarom ben ik vrijwilliger geworden in het rusthuis. Ik vind het soms jammer dat ik er niet meer kan gaan.” (JG)

Mieke Serry is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Mieke Serry