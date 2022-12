Stem Michiel Vanmarcke tot Krak van Harelbeke

Michiel Vanmarcke (22) slaagde erin na veel speurwerk negen onbekende soldaten uit WO I een naam te geven. “In de lagere school probeerde ik al zoveel mogelijk te weten te komen over WO I in onze provincie”, vertelt hij. Michiel ging naar verschillende Britse militaire plechtigheden en kwam zo te weten dat men wel degelijk nog onbekende graven kon identificeren. “In 2018 begon mijn zoektocht naar het identificeren van onbekende Britse soldaten. Via identificaties kon ik de vele vergeten helden op mijn eigen manier eren en kon ik ook een grote droom waarmaken: iets betekenen voor de zovele soldaten die alles moesten opgeven.” (PVH)

Michiel Vanmarcke is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Michiel Vanmarcke