Stem Michiel Van Colenberghe tot Krak van Tielt

Michiel Van Colenberghe (24) kreeg respect voor lokale topproducten met de paplepel ingegoten in het tuinbouwbedrijf van zijn ouders.

Na een opleiding in hotel- en toerismeschool Spermalie en een eerste werkervaring bij Het Huis van Lede in Kruisem kon hij meteen aan de slag bij restaurant De Traagheid in Tielt. Na vijf jaar én een Michelinvermelding gooit hij zich nu met volle overgave op homecookings, pop-up restaurants en een tweede boek. “In alles wat ik doe, ga ik uit van het product en de klant. En het is duidelijk een recept dat werkt. Deze Krak-nominatie is een fantastische erkenning in een topjaar waarin mijn droom om een boek uit te geven werkelijkheid werd. Ik ben blij dat ik iets beteken voor de culinaire Tieltenaar.” (LV)