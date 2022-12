Stem Michel Vanparys tot Krak van Blankenberge

Samen met zijn vrouw Rita beantwoordt Michel Vanparys (58) jaarlijks tientallen brieven aan de kerstman.

Aan hun kersthuisje in de Nieuwpoortstraat kunnen de kindjes zich ook elk jaar vergapen aan de prachtige, verlichte wintertaferelen achter het raam. “Ik voel mij enorm dankbaar dat ik dit samen met mijn echtgenote kan doen. We zijn dan ook erg blij met deze mooie erkenning. Met ‘het huisje van de Kerstman’ brengen we in de donkere decembermaand vreugde en samenhorigheid in ons steedje, voor de vele kindjes en onze buren. Net zoals nog vele stadsgenoten die wat kerstsfeer brengen”, klinkt het.