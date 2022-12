Stem Michel Maeckelbergh tot Krak van Diksmuide

Michel Maeckelbergh (82) richtte in 1970 de Milieuraad op, is er erevoorzitter van en gaat er nog altijd naartoe Hij is ook stads- en natuurgids in Diksmuide. Dat leverde hem een nominatie op.

Zijn reactie: “Ik had dat niet meer verwacht, verre van! Mijn gezin en familie, collega’s en oud-leerlingen van het VTI, zoveel mensen uit de Milieuraad en de honderden die door mij als gids geboeid werden, zijn de drijfveren en de stimulans in mijn leven waarvoor ik alles deed. Zij waren mijn inspiratie en dromen om altijd weer door te zetten, bij de Milieuraad om respect voor het milieu te vragen en als gids om mensen de geschiedenis van onze mooie stad te leren kennen.”

(ACK)