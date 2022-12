Stem Michaël Vannieuwenhuyze tot Krak van Harelbeke

Michaël Vannieuwenhuyze (42) is directeur van de Sportdienst Harelbeke. “Jaarlijks fiets ik de 1.000 km Trappen tegen Kanker. Ik zamel hiervoor elke keer minimum 5.500 euro in”, aldus Michaël, die ook zelf activiteiten organiseert. “Ik fiets met een truitje waarop 64 namen staan van Harelbekenaars die overleden zijn aan kanker. Regelmatig krijg ik nog verhalen van mensen die me daar dankbaar voor zijn: altijd een heel emotioneel moment.” Jaarlijks organiseert Michaël ‘In het Wiel van Het Ventiel’, een fietsevent voor circa 2.300 fietsers waarbij jongdementie in de kijker wordt gezet. Hij is ook medeorganisator van de Triatlon Kortrijk waar ook steeds een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat. (PVH)

Michaël Vannieuwenhuyze is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

