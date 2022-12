Stem Melissa Nuyttens tot Krak van Harelbeke

Melissa Nuyttens (42) is zaakvoerder van Foliefotografie. Ze is ook gekend als drijvende kracht achter goede doelen zoals onder meer Make a Wish, Hulste for Life, Het Ventiel en de Warmste Week. Ze fietst bij WTC Cycling Team Hulste Agristo en organiseert wandelingen. “Het startte met 34 vrienden om een wandeling te maken gekoppeld aan een goed doel. Intussen is het bekend als de Lizzywalks met telkens honderden deelnemers”, aldus Melissa. “Iedereen die wilde, kon voor 1 euro met mij meestappen, sporadisch of wekelijks.We waren gezond bezig in de buitenlucht, er was verbinding en warmte én we steunden hiermee tegelijkertijd onze goede doelen.” (PVH)

