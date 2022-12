Stem Maxien Meeuws tot Krak van Veurne

Maxien Meeuws (32) uit Beauvoorde is de vrouw van Matthias Croes en de mama van Cas (7) en Ruiz (4). Als Plan Mien ontwerpt ze onder meer geboortekaartjes en huwelijksuitnodigingen. Maar ook bij minder leuke gebeurtenissen vinden velen de weg naar haar.

“Met mijn familiepopjes kun je je hele gezin samenstellen. Die schilder ik dan, een welgekomen afwisseling voor alle uren achter mijn pc. Tussen onze zoontjes had ik een onderbroken zwangerschap, waardoor ik op het idee kwam om ook engelpopjes te maken. Die bieden troost in heel wat gezinnen”, vertelt ze. Onder meer dj-koppel Dimitri Vegas en MTTN en ex-wielrenner Stig Broeckx zijn klanten. (WVH)

