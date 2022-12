Stem Mauricette Cappelle tot Krak van Alveringem

Mauricette Cappelle (59) staat elke weekdag om 7.15 uur paraat om in de Izenbergse voorschoolse opvang voor de kindjes te zorgen. Een knelpuntberoep! Om 11.30 uur is ze er weer om het maaltijdgebeuren in goede banen te leiden.

“Mauricette is zot van de kindjes en de kindjes zijn zot van Mauricette”, zegt mama Leen Warreyn uit Izenberge. Op 30 april 2023 – de dag dat ze 60 jaar wordt – gaat Mauricette met pensioen.

“Ik werk sinds mijn veertiende, daarom kijk ik ook uit naar m’n pensioen. Maar ik voltooi mijn laatste maanden met veel plezier. Elke dag is anders en de kinderen hebben elke dag een ander verhaal.” Directeur Sofie moet nu een opvolger zoeken.

(AB)