Stem Matthias Clarysse tot Krak van Ledegem

“Sinds 2016 organiseer ik samen met een team van 20 vrijwilligers Rock Beats Cancer. Dat is uitgegroeid van kleinschalige optredens in de lokale sporthal tot een volwaardig tweedaags muziekfestival in een concerttent op een openluchtlocatie. Ik verzorg de coördinatie en planning”, vertelt de 34-jarige Matthias. “De opbrengst gaat naar onderzoek en behandeling van hersentumoren via een fonds dat we samen met UZ Gent hebben opgericht, nadat Arne Lannoy in 2015 overleed aan hersenkanker. Ik zou mezelf omschrijven als een dromer, soms net dat tikkeltje te ambitieus. Gelukkig kan ik rekenen op een team om me met mijn voeten op de grond te houden.” (RV)

