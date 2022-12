Stem Matthew Bouckhuyt tot Krak van Wingene

Matthew Bouckhuyt (39) is sportleerkracht bij de VABI, de land- en tuinbouwschool in Roeselare. Sport is heel belangrijk voor hem. Bij AV Molenland in Tielt is hij jeugdtrainer en atleet. Onlangs werd hij Belgisch kampioen bij de 100 kilometer hardlopen in Zwevezele.

“Wekelijks train ik tien à vijftien uren en dat kan oplopen tot 170 kilometer. Bij de Pinksterloop werd ik Belgisch kampioen bij de 100 kilometer voor eigen volk. Dat was een hele prestatie, ik liep zeven uren in de gietende regen. In het WK in Berlijn werd ik knap negende met de nationale ploeg van 100 kilometer. Ik ben ook bestuurslid bij de gezinsbond in Zwevezele. Ik help mee om activiteiten te organiseren.”