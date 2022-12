Stem Marvin Odent tot Krak van Ieper

Marvin Odent (39) is getrouwd met Annelies Defever (38) en woont in de Komenseweg in Hollebeke. Ze zijn de ouders van Maithé (17), Lukas (15) en Laurens (13).

In 2016 raakte Marvin verlamd na een werkongeval. De Hollebekenaar vond een uitlaatklep in het handbiken. In de categorie MH3 werd hij dit jaar Belgisch kampioen op de weg, won het tijdrijden en het open Vlaams kampioenschap. In elke wedstrijd eindigt Marvin als eerste Belg. Marvin is secretaris van de Toegankelijkheidsraad in Ieper en is lid van de Sportraad. Hij richtte ‘Live on Wheels’ op onder de koepel van WVA (Westhoek Vrijetijd Anders). “Wij organiseren een maandelijkse samenkomst van G-sporters om hen actief bezig te laten zijn”, aldus Marvin. (EG)