Stem Martino Corneillie tot Krak van Moorslede

“Zelf vind ik dit eigenlijk niet zo speciaal wat ik doe”, blijft de 59-jarige langeafstandsloper Martino Corneillie bescheiden. Hij liep ook in 2022 weer heel wat extreem lange wedstrijden uit. “Ik probeer wel andere mensen te motiveren. Zelf had ik nooit gedacht om voorgedragen te worden als Krak van Moorslede. Ik ben gewoon mezelf en doe wat ik graag doe”, gaat stukadoor Martino verder. Hij is getrouwd met Patricia en heeft een dochter Laurien. “Ik geniet volop van het leven, maar doe dat niet vanuit mijn luie zetel. Dat is de levenswijze zoals ik het wil. In mijn vrije tijd ga ik vaak lopen en wandelen en zoek ik ook maar al te graag op kaarten naar nieuwe mogelijkheden.”

Martino Corneillie is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

