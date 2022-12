Stem Martine Opsomer tot Krak van Meulebeke

Martine Opsomer (59) uit de Heirentstraat 1 in Meulebeke werkt aan een uniek project. In juli 2018 startte ze met een bloemenpluktuin.

Het concept berust op vertrouwen want de bloemenplukkers weten wat één stengel kost en deponeren, na samenstelling van het boeket, het verschuldigde bedrag in de box. Martine: “Het was het allereerste project in de ruime regio. De teelt van de meer dan 100 bloemensoorten berust op een ecologische aanpak: we gebruiken geen kunstmeststoffen noch onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit jaar is het mogelijk zich een plukabonnement aan te schaffen. Meer info op onze website bloemenpluktuin Herenthoeve.” (LB)