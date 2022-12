Stem Martine Cambier tot Krak van Moorslede

Martine (59) is de drijvende kracht achter Cantabile, dat dit jaar met tal van evenementen zijn verjaardag vierde. “Ik ben gewoon iemand die een bijdrage wil leveren aan de gemeenschap en mensen samen brengt. Samen iets leuk doen, of dit nu zingen, muziek maken, of koken is… Het is fijn om dit met anderen te kunnen delen. Ik wil een positief verhaal brengen en mensen inspireren om zich in te zetten voor onze samenleving. Hoe groot of klein je bijdrage ook is, het maakt een verschil. Het liefst zou ik het hele koor als krak willen zien, want alle koorleden en hun sympathisanten hebben het koor gemaakt tot wat het is, een warme vereniging waar iedereen welkom is.”

Martine Cambier is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

