Stem Martin Windels tot Krak van Komen-Waasten

Wie in Komen-Waasten spreekt over groen, de natuur en het dierenrijk, kan moeilijk om Martin Windels (63) heen. De man, die aan slag is als natuurgids, staat te boek als een levende encyclopedie. Niet alleen is zijn kennis over fauna en flora eindeloos, zo is ook zijn inzet binnen de gemeenschap van een gelijkaardig kaliber. Hij was de drijvende kracht achter de ondertussen beruchte crap-o-ducs en met de regelmaat van de klok is hij terug te vinden in de oude kleiputten van Ploegsteert. Samen met de andere leden van de natuurvereniging planten ze er bomen. “Wanneer ik ergens naartoe ga, kan ik plots stoppen om te luisteren naar een vogel. Ja, ik kan soms uren zitten luisteren.”

