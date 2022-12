Stem Martin Wallaert tot Krak van Zulte

Kunstschilder Martin Wallaert (78) streek na vele omzwervingen neer in Machelen en het kunstenaarsdorp mag zich nu al tien jaar lang de thuisbasis en voornaamste inspiratiebron van de schilder noemen.

Al houdt Martin zelf niet van de term kunstschilder, de zelfverklaarde prutser won op jonge leeftijd al heel wat prijzen en exposeert tot op heden nog regelmatig in het Mudel in Deinze of in zijn eigen atelier. Hij woonde eerst een tijdlang in ’t Biechtstoeleke, het oudste en kleinste huisje van Machelen, in zijn nieuwe atelier in villa Hof Ter Ide schildert Martin rustig verder in zijn intimistische stijl. “Ik zoek mijn inspiratie altijd dicht bij huis, al mijn werken gaan over Machelen.” (JF)