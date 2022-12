Stem Martin Benoit tot Krak van Spiere-Helkijn

Martin Benoit (66) is al sinds jaar en dag actief in Spiere-Helkijn als vrijwilliger. Bij de voetbalclub Jong Helkijn is hij de terreinverzorger. “Wekelijks kalk ik de alle lijnen op de voetbalvelden van de gemeente. Dat is een serieus werkje… Verder zorg ik ook voor de orde en netheid rond de terreinen. Ik ontvang ook steeds de scheidsrechter en ben zelf scheidsrechter voor de zaalvoetballers. Je kan wel stellen dat ik door het voetbal gebeten ben. Op de thuismatchen van Jong Helkijn ben ik als trouwe supporter altijd aanwezig”. Martin is verder ook steeds te vinden op de evenementen van de gemeente en maakt samen met zijn vrouw Nadine de buurt schoon. “Voor IMOG raap ik geregeld grof vuil op van de straat”, klinkt het. (AG)

Martin Benoit is genomineerd voor Krak van Spiere-Helkijn Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

