Stem Martijn Defauw tot Krak van Kortrijk

Martijn Defauw (35) is samen met zijn vrouw Tessa D’Haene eigenaar van restaurant Rebelle in Marke. Al sinds zijn 14de droomde hij van een Michelinster dus volgde Martijn een opleiding aan de hotelschool in Kortrijk. Martijn startte met Rebelle toen hij 30 was. Datzelfde jaar kwam hij binnen als Rising Star op de internationale lijst van The Best Chef Awards. In 2019 won hij ‘Dessert van het Jaar’ van restaurantgids Gault&Millau. Eind 2021 werd hij door Gault&Millau naar voor geschoven als ‘Jonge Chef van het Jaar’ en in 2022 nam hij zijn felbegeerde eerste Michelinster in ontvangst. “Ik ben gedreven en dat geef ik graag door aan mijn team. Je eigen ding doen, in jezelf geloven en er elke dag keihard voor gaan, is mijn drijfveer.” (MD)

Martijn Defauw is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

