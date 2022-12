Stem Marthe Vergote tot Krak van Meulebeke

Marthe Vergote (21) stapt nu het tweede jaar in als hoofdleidster van de Meulebeekse Chiroafdeling.

In Gent volgt ze momenteel haar eerste jaar master geneeskunde. Marthe: “Ik ben pas tijdens mijn eerste humaniorajaar in contact gekomen met de Chiro. Met enkele vriendinnen trokken we naar een ‘vriendjesdag’ en dat maakte zo’n indruk op me dat ik sindsdien bij de Chiro gebleven ben. Chiro is ondertussen mijn passie geworden. Ik heb hier een enorme vriendenkring. Onze meisjesafdeling telt momenteel 150 leden. Straks vieren we onze 50ste Chiro rolmarathon, dat wordt iets speciaals! Ik blijf me verder inzetten om de Chiro verder uit te bouwen.” (LB)