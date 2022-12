Stem Marthe Vankeirsbilck tot Krak van Dentergem

In maart ruilde Marthe Vankeirsbilck (18) Wakken voor negen dagen in voor het Servische Novi Sad. Samen met een delegatie van tien Vlaamse jongeren nam ze er deel aan de top van het Europese jongerenparlement.

“2022 was het Europese jaar van de jongere, maar ook mijn jaar van Europa: een groot en nog groeiend engagement in het European Youth Parliament, starten in European Studies, het smeden van internationale vriendschappen en jongeren van over heel Europa ontvangen in mijn streek. Sinds mijn reis naar Servië is mijn engagement voor Europa nog toegenomen. De toekomst ligt in Europa en het doet plezier mijn passie te delen met anderen.”