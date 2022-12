Stem Marjolein Capoen tot Krak van Houthulst

Marjolein Capoen (23) leerkracht natuurwetenschappen-techniek in het VTI van Roeselare werd genomineerd voor haar inzet voor de kon. Harmonie St Cecilia Merkem. Marjolein is de spil tussen de jeugdharmonie en de harmonie, de drijfveer achter de activiteiten en samen met Delfine Six secretaris bij de harmonie. Ze zorgt mee voor het maken van het maandblad maken, de vrijetijdsruimte organiseren voor de jeugd, het onderhouden van de Facebookpagina, het digitaliseren van alle partituren… “Ik ben heel verrast, er zijn immers nog heel wat mensen die ook veel doen voor verenigingen”, reageert Marjolein. “Ik had nooit zelfs gedacht dat dit een optie was.” (ACK)

Marjolein Capoen is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

