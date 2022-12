Stem Mario Verhelle tot Krak van Zonnebeke

Mario Verhelle is 56 jaar en woont met echtgenote Katrijn Decuypere in de Geluwestraat in Beselare. Hij is de vader van Annelies en Noor. Mario is bouwkundig tekenaar bij Agro en industrie. Hij maakt deel uit van de regieploeg bij de Heksenstoet waar en hij is bijna 50 jaar lid van de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Daarnaast is hij lid van de heemkring en oprichter van CEL II Tweede wereldoorlog. “Het is de bedoeling alle informatie over de Tweede Wereldoorlog te verzamelen, rangschikken en digitaliseren. De jongste interesse voor onze tentoonstelling bewijst de noodzaak ervan. Ook de Tweede Wereldoorlog mag niet vergeten worden.” (NVZ)

Mario Verhelle is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

