Stem Mario Vanparys tot Krak van Nieuwpoort

Mario Vanparys (47) werd geboren in Torhout, maar woont in Nieuwpoort. Mario volgde het KTA in Koekelare en het 5de en 6de middelbaar in KTA De Panne. Achteraf volgde hij mechanica, automechanica en betontechnologie. Hij is ongeveer een kleine 20 jaar actief in de betonsector bij verschillende werkgevers. Veel vrije tijd in de week is er niet, maar dat compenseert hij door in het weekend eropuit te trekken om foto’s te nemen.

“Fotografie is mijn passie, zowel natuur, landschappen en vogels maar ook vliegtuigen en stadsbeelden zijn mijn geliefkoosde onderwerpen. Ik ben blij met zijn nominatie en het feit dat ik de mensen blij en gelukkig maak met wat in creëer”, zegt hij.

(PG)