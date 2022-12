Stem Mario Vanhee tot Krak van Middelkerke

Mario Vanhee (53) liep school in het VTI in Oostende. Na zijn legerdienst als stormfuselier in Soest werkte hij acht jaar als lasser bij de RMT Oostende. Toen het bedrijf in 1997 werd stopgezet, maakte hij de overstap naar de brandweer op de luchthaven van Oostende.

Een keuze die snel gemaakt was, aangezien Mario al vrijwillige brandweerman was bij de brandweer van Middelkerke. Dat doet hij inmiddels al 34 jaar. Hij is bekend als de man op wie iedereen een beroep kan doen. Hij zet zich ook ten volle in voor de jeugdbrandweer van Middelkerke. Mario is aangenaam verrast met zijn nominatie: “Ik hoop op die manier jongeren warm te maken voor de brandweer.” (PG)