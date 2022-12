Stem Mario Vandeneede tot Krak van Ruiselede

Mario (39) woont met vrouw Eveline Vervynckt en dochtertje Arwen (5) in de Poekestraat. Van opleiding is deze Mechelaar chocolatier, maar vanaf 2015 startte hij zijn eigen zaak Chocolatoa op.

“Op de International Chocolats Awards, een vier dagen durende beurs in Amsterdam, kreeg ik acht onderscheidingen en ereprijzen in diverse categorieën, op nationaal en Europees niveau. Begin december was er een WK en daar behaalde ik ook heel hoge scores. Nu leid ik een project in de Dominicaanse republiek, waar ik vier keer per jaar naartoe ga. De nominatie door de Weekbode maakt me blij. Het is een hele eer. Het bewijst mijn sociale integratie, mijn inburgering hier.” (RV)