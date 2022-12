Stem Marina Vermeersch tot Krak van Torhout

Marina Vermeersch maakt gratis mutsen voor kankerpatiënten in meer dan dertig ziekenhuizen.

Marina Vermeersch (62) woont met haar man Alfred Imre (67) in de Korenbloemstraat. Beiden zijn met pensioen. “Sinds Alfred na een zwaar ongeval een fysieke handicap heeft, zocht ik iets om me thuis nuttig te maken voor de samenleving”, vertelt ze. “Ik leerde Fighting Cancer België kennen. Die organisatie maakt mutsen voor kankerpatiënten en bedeelt ze gratis in meer dan 30 Vlaamse ziekenhuizen. Ik ben contactpersoon voor de afdeling Torhout. Ongelofelijk hoeveel mensen me intussen helpen om mutsen te maken. We zijn gestart met vijf vrijwilligers en nu zijn we al met 35 die haken, breien en stikken. Intussen ben ik ook contactpersoon voor Oostende. Maandelijks maken we zo’n 200 mutsen voor AZ Delta campus Rembert, AZ Damiaan Oostende en het Zorghuis Oostende.”