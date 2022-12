Stem Marie-Monique Meersseman-Descrevel tot Krak van Koksijde

Marie-Monique Meersseman-Descrevel (71) baatte 20 jaar lang muziekwinkel ‘Seasong’ uit. “Ik was toen al actief als bestuurslid bij allerlei verenigingen en organisaties: Markant, parochieraad, vormsel catechese,… Na een cursus educatief animator ging ik aan de slag als zee-animator in de zeeklassen. Later volgde ik een cursus als museumgids en een opleiding voor K-Ambassadeur. Ik koos de optie ‘erfgoed in Sint-Idesbald en Koksijde’. Verder ben ik vrijwilligster in de parochie, actief in de pastorale ploeg, als lector en als voorzitster van de werkgroep Gastkoren. Daar staan we iedere zondag paraat, van juni tot september en ontvangen 15 à 18 koren per zomer.” (MVO)

Marie-Monique Meersseman-Descrevel is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Marie-Monique Meersseman-Descrevel