Stem Marie-Louise Desplenter tot Krak van Izegem

Marie-Louise Desplenter (20) kan al haar ei kwijt in restaurant Vincent dat uitgebaat wordt door haar mama Sophie Engels en haar grootouders. Ze studeerde af in kokschool Spermalie en studeert nu voor ‘sales representative’ aan Vives in Kortrijk. “Mijn eerste van twee jaar”, zegt ze. In november nam ze deel met chef Piet Vande Casteele aan de prestigieuze Club Prosper Montagné-wedstrijd en die wonnen ze.

“We hebben daarvoor goed getraind en de wedstrijd zelf vond ik super tof. Ik zou zo opnieuw mee doen.” Marie-Louise is nu Eerste Commis (leerling-kok) van België. “Eerst wil ik afstuderen en later hoop ik in Bistro Vincent mee mijn stempel op de kaart te kunnen drukken”, knipoogt de immer vriendelijke jongedame.