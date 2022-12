Stem Marie Lammertyn tot Krak van Oostkamp

Marie Lammertyn (25) uit de Schooldreef in Oostkamp is lerares lager onderwijs met een specialisatie pedagogie van het jonge kind.

Ze werkt bij CKG Kapoentjes in Oostende, een residentieel verblijf voor kinderen van 0 tot 8 jaar waar ze kinderen intens helpt begeleiden. Marie was ook hoofdleidster van FOS207 de Eekhoorn, onder de totem naam Fervente Ara. Ze omschrijft zichzelf als “een sociaal iemand die er zich aan optrekt om dingen te doen voor anderen”. Ze is het enige vrouwelijke lid van het Parkpopcomité, waar ze verantwoordelijk is voor catering, infostands en pers. “Daar breng ik vooral de vrouwelijke touch, wat een voordeel is als het op de details aankomt.”

(GST)