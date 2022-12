Stem Marie-Jeanne Vroman tot Krak van Wielsbeke

Marie-Jeanne Vroman (63) raakte in april 2021 betrokken in een zwaar ongeval. De dokters waren niet zeker of ze er nog zou doorkomen. Ze liep tal van breuken en een hersenbloeding op, maar Marie-Jeanne nam dit jaar al weer plaats achter de toog van haar café De Vlaschaard. “Ik merk wel dat de drukke momenten nog te zwaar zijn. Gelukkig krijg ik hulp van mijn zoon en dochter. Maar ik ben wel veel in De Vlaschaard te vinden. Het is mijn tweede thuis.” Marie-Jeanne ging deze week opnieuw onder het mes. “Ik had nog een nieuwe knie nodig, dus dat wordt weer revalideren.” Wat ze vindt van haar Krak-nominatie? “Het is fijn dat de mensen aan mijn denken”, lacht ze. (NVR)

Marie-Jeanne Vroman is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

