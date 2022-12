Stem Marie Christine Verstraete tot Krak van Heuvelland

Marie Christine Verstraete (65) woont in de Komenstraat in Wijtschate. Ze is gepensioneerd na een carrière bij fiscaal bureau Finaver in Wijtschate. Nu is ze actief als vrijwilligster in Heuvelland en Mesen bij onder meer Nestor Heuvelland, OKRA Wijtschate, OKRA Mesen, Samana Wijtschate en de pastorale eenheid Heuvelland. Marie Christine is getrouwd met José Specenier (63), hun zoon heet Nico (36). “Ik vind het belangrijk dat ik me kan engageren voor de verenigingen. Voor Nestor doe ik vervoer voor mensen die minder mobiel zijn. Bij de pastorale eenheid sta ik in voor de boekhouding, een verlengstuk van mijn job”, aldus Marie Christine. (API)

Marie Christine Verstraete is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

