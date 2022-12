Stem Marianne Deschacht tot Krak van Middelkerke

Marianne Deschacht (72) behoort tot het kransje bekende Middelkerkenaars.

Ze groeide er op, verbleef 30 jaar in het Brusselse en keerde in 2005 terug. Ze engageerde zich in het culturele leven. Ze genoot het vertrouwen van de culturele verenigingen en werd verkozen tot voorzitter van de cultuurraad. De Branding en de Bib zijn zowat een tweede thuis geworden. Toneel is een onmisbare bezigheid in haar leven. Na meer dan 50 jaar op de planken te hebben gestaan, neemt ze nu plaats in de regisseursstoel. Sinds meer dan tien jaar is ze ook een Belgian Coast Greeter. Marianne is blij verrast met de nominatie: “Zo kan ik het verenigingsleven en vrijwilligerswerk in de kijker plaatsen.” (PG)