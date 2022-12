Stem Marc Verkeyn tot Krak van Torhout

Marc Verkeyn is voorzitter van Vriendenkring Kunst Houtland (VKH), maar ook supporter van KM Torhout.

Marc Verkeyn (72) uit de Korenbloemstraat is al 49 jaar getrouwd met Lieve Bogaert (77). Hun twee kinderen wonen met hun partner buitenshuis: Maaike (46) en Arne (44). Er zijn twee kleinkinderen. Marc is met pensioen. Hij is eerst leraar talen en vervolgens technisch copywriter geweest. Alles interesseert hem wat met kunst en cultuur te maken heeft. Ook voetbal is zijn ding. Hij is voorzitter van Vriendenkring Kunst Houtland (VKH), lid van het dagelijks bestuur van KM Torhout, lid van de cultuurraad en van de raad van bestuur van het cc de Brouckere. “Ik ben blij dat door deze nominatie geapprecieerd wordt waarmee ik onbezoldigd allemaal bezig ben”, zegt hij. “Ik doe dit zonder eigenbelang, maar haal er veel voldoening uit. Voor mij spelen rang en stand of politieke voorkeur geen rol.”