Stem Marc Claeys tot Krak van Wielsbeke

Marc Claeys (70) is een fervente fietser. In 2022 wilde hij laten zien dat een 70-jarige op sportief vlak nog heel wat in zijn mars heeft. Hij fietste 12.384 kilometer en zamelde zo 700 euro in voor vzw Kinderkankerfonds. “Ik heb een doel nodig om me sportief te kunnen uitleven en nog lang te kunnen blijven meefietsen met de wielertoeristenclub waar ik lid van ben. Dat wou ik koppelen aan een goed doel. In de familie zijn er enkele mensen getroffen door kanker, dus was het Kinderkankerfonds een logische keuze”, vertelde hij bij het begin van zijn actie. Nu zit Marcs jaar erop. “De laatste maand was wel heel lastig door een pijnlijke rug, maar ik ben blij dat ik doorgezet heb.” (NVR)

Marc Claeys is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

