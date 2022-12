Stem Magda Hauspie tot Krak van Alveringem

In Gijverinkhove is er een vzw van vier mensen die ‘t Dorpshuis als een goede huisvader beheert: echtparen Luc en Liliane Decorte en Gery en Magda Declerck. Maar Magda (72) is de frontvrouw.

“Grotere beslissingen worden met vier genomen, maar wat de dagelijkse werking betreft, ben ik inderdaad hoofd en gat”, glimlacht Magda. “Opendoen, alles klaarzetten, de bar openhouden, opkuisen, afsluiten, drankbeheer: ik doe het al 33 jaar graag. Mis of geen mis; elke zondag is er dorpscafé. Het Dorpshuis is de ziel van Gijverinkhove. Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik me inzetten. We zijn ook actief betrokken bij de renovatiewerken die de gemeente in 2023 plant.”

