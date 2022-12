Stem Ludo Soenens tot Krak van Ingelmunster

Ludo Soenens (69) begon op negenjarige leeftijd zijn muzikale avontuur.

Ludo werd trommelaar bij Kunst Veredelt. Binnen de muziekvereniging was hij een bezige bij, waaronder als slagwerkinstructeur. Hij is er ook al vanaf ’t begin bij wanneer De Nachtridders eropuit trekken. Eén week voor Sint-Cecilia gaan ze met De Nachtridders op bezoek bij enkele bestuursleden. “Ik gaf de muziekgenen door aan mijn kinderen en kleinkinderen. Daar ben ik trots op.” Hij werd genomineerd voor zijn inzet binnen de muziekvereniging. “Wij vormen één vriendengroep. Nu meedingen naar de Krak, vind ik een hele eer”, zegt hij. (PADI)

Ludo Soenens is genomineerd voor Krak van Ingelmunster

