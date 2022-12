Stem Luc Vandromme tot Krak van Pittem

Pedagoog, schrijver, beeldend kunstenaar, muzikant, jazz-zanger en levensgenieter, Luc Vandromme (61) is het allemaal. Zijn literaire pennenvruchten starten in 2002 met het boek Het oog van Maria Conception. Recent stelde hij zijn zevende boek Niets verlaat de tijd voor dat opnieuw de lezer verrast. Ook als beeldend kunstenaar en zanger heeft hij inmiddels zijn sporen verdiend. “Ik geef grif toe dat cultuur voor mij iets essentieels is. Bij alles wat ik doe, is het de bedoeling de lezer of toeschouwer aan te spreken of te beroeren. Wanneer de mensen mij komen zeggen dat het hen iets doet of dat ze zich ergens in herkennen heb ik mijn hoogste doel bereikt.” (JG)

