Stem Luc Tanghe tot Krak van Oostrozebeke

Luc Tanghe (69) uit de Wielsbekestraat mag je de grote weldoener van Oostrozebeke noemen. Hij is de gepensioneerde bedrijfsleider van ‘Bachen-Tanghe’. Hij schonk aan het rusthuis Rozenberg een dure beleeftelevisie en ook een duofiets, zodat minder mobiele bewoners toch nog even een wandeling kunnen maken binnen hun gemeente. Luc is een sociaal bewogen man. “Ik ondersteun sinds 2004 schoolprojecten in Zuid-Indië, waar ik met mijn organisatie Xavi-Indië al vier scholen heb gebouwd voor nu al 800 straatarme kinderen. Nog dagelijks ben ik in de weer om fondsen te verzamelen voor mijn sociale projecten daar.” (CLY)

Luc Tanghe is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

