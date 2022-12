Stem Luc Lambert tot Krak van Ardooie

Luc Lambert (68) zit na zijn 38 jaar lange loopbaan bij MAP in Ardooie niet stil.

Na 18 jaar avondschool fotografie is hij dagelijks bezig met deze uit de hand gelopen hobby. Tien jaar al stelt hij weerfoto’s ter beschikking van WTV, de VRT en PlattelandsTV. Zo zet hij Ardooie regelmatig in de kijker. “Maar graag stel ik ook mijn foto’s ter beschikking van het Ardooise Informatieblad en met mijn fototoestel trek ik er graag op uit als verenigingen iets organiseren. Ze kunnen mijn foto’s gebruiken om hun Facebookpagina of website te illustreren.” Luc was jarenlang actief in het Feestcomité van de Weze en is ondervoorzitter van de Perskring. (JM)