Stem Luc Depoorter tot Krak van Zuienkerke

Luc Depoorter (51) startte in het voorjaar van 2021 Alpacahof Hagebos op temidden van de Meetkerkse polders.

Luc en zijn vrouw Vera bieden er alpacawandelingen aan, die bij een breed publiek in de smaak vallen. Heerlijk onthaasten in het weidse polderlandschap, op het tempo van de wollige vriendjes. “Zo fijn om de mensen te zien glimlachen en genieten van deze schitterende dieren”, klinkt het. Vera en Luc vonden zelf ook rust tussen de alpaca’s. “Zóveel positiviteit om ons heen, daar kun je alleen maar van opladen. Zelf houden we de wandelingen beperkt; in het hoogseizoen zijn het er nooit meer dan vier per week. Zo gaat het ook voor ons nooit vervelen.” (WK)