Stem Luc Deneulin tot Krak van Komen-Waasten

Luc Deneulin (73) is al heel lang actief bij diverse verenigingen. Vroeger was hij lid van de Chiro, jeugdclub Les Logis en volleybalclub CHVB Houthem. Verder is hij gewezen penningmeester van modelvliegtuigclub AMCA. Sedert 2011 neemt hij die functie op zich bij de kerkfabriek van Houthem. Hij is ook nog voorzitter van wandelclub Les Joyeux Randonneurs, die ongeveer 180 leden telt. “Uiteraard ben ik tevreden met de nominatie. Die erkenning blijft één van de grote drijfveren in het verenigingsleven. Het is belangrijk dat wij het sociaal contact verder kunnen uitbouwen en meehelpen aan tal van sociale acties naar alle leeftijden toe”, aldus Luc. (ZB)

Luc Deneulin is genomineerd voor Krak van Komen-Waasten Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

