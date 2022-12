Stem Luc Callemeyn tot Krak van Jabbeke

Luc Callemeyn (59) is geboren en getogen in Zerkegem. Na zijn landbouwstudies werkte hij mee op de ouderlijke boerderij om later zijn grote droom waar te maken en boer te worden.

Hij trouwde met Krista uit Lapscheure. Samen hebben ze drie dochters. Sinds 1990 maken zij op het Baliehof de lekkerste kazen en hoevezuivel die zelfs internationaal in de prijzen vielen. “Elke week superverse yoghurts en desserten aanbieden, is telkens een uitdaging”, aldus Luc, die vaak groepen ontvangt in zijn kaasmakerij. Sinds vorig jaar werkt ook zijn dochter Sofie mee in het bedrijf. Verder is Luc actief in diverse adviesraden en houdt hij ook een blog bij op www.baliehof.be. (PA)