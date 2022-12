Stem Lotte Vandekerckhove tot Krak van Avelgem

Lotte Vandekerckhove (20) werd dit voorbije jaar Belgisch kampioen sprinttriatlon bij de U23 nadat ze al eens Belgisch kampioen triatlon werd bij de junioren. “Het Belgisch kampioenschap sprinttriatlon winnen bij de U23 was mijn mooiste zege tot nu toe”, zegt Lotte Vanderkerkhove. Ze zal de overstap maken naar een Frans team zodat ze verder kan groeien volgend jaar. Ze zou graag volgend jaar bij de volwassen vrouwenwedstrijden in het pak kunnen meegaan. “Dit jaar heb ik al geprobeerd mee te doen bij een volwassen wedstrijd, maar in het pak blijven was moeilijk voor mij. Daarom zal ik hard werken om volgend jaar nog wat meer stappen te zetten.” (TB)

Lotte Vandekerckhove is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

