Stem Lorenzo Bossu tot Krak van Kortemark

Garagist Lorenzo (36) baat in Zarren het gelijknamige Bossu Motors uit. “Op zaterdagnacht 17 september stopte ik rond 3 uur ’s nachts langs de Staatsbaan omdat we kleine brokstukken op de weg zagen liggen. Ik heb rechtsomkeer gemaakt en ben gaan kijken, want ik vertrouwde het niet. Mijn gevoel was juist, want we ontdekten een zwarte auto in de gracht met twee zwaargewonde mensen erin. De auto kreeg ik niet open, dus ik verwittigde de hulpdiensten en bleef met die mensen praten. Ik ben blij dat ik dat voor hen kon doen, maar ik deed ook niet meer dan wat iedereen in mijn plaats zou gedaan hebben. Dat ik hiervoor een Krak-nominatie krijg, is natuurlijk heel fijn.” (JDK)

Lorenzo Bossu is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

